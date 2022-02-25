Донецк, , 19:23 — REGNUM Украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Червоногвардейский район города Макеевка, сообщает 25 февраля МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

В результате обстрела повреждены здания водоканала и вакуумно-насосной станции шахты «Щегловская — Глубокая».

Работа шахты приостановлена, шахтёры выведены на поверхность.

«Сегодня, 25 февраля, на линию «101» оперативно-диспетчерской службы Государственного пожарно-спасательного отряда г. Макеевки поступило сообщение об обстреле ВФУ Червоногвардейского района города. В результате обстрела повреждено остекление зданий водоканала и вакуумно-насосной станции шахты «Щегловская — Глубокая». Во время происшествия на территории шахты находилось 238 человек, из них 89 — в горных выработках», — указано в сообщении на сайте МЧС ДНР.

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