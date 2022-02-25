Страсбург, Франция, , 19:23 — REGNUM Членство России в Совете Европы продолжается, однако права страны «приостановлены», сообщает 25 февраля пресс-служба ЕС.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге James Ashburn

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Уточняется, что Россия, несмотря на приостановление её прав, по-прежнему является членом СЕ и участником его конвенций.

Также отмечается, что это не окончательная, а временная мера, «оставляющая каналы коммуникаций открытыми».

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