Страсбург, Франция, 25 февраля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Членство России в Совете Европы продолжается, однако права страны «приостановлены», сообщает 25 февраля пресс-служба ЕС.

James Ashburn Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге

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Уточняется, что Россия, несмотря на приостановление её прав, по-прежнему является членом СЕ и участником его конвенций.

Также отмечается, что это не окончательная, а временная мера, «оставляющая каналы коммуникаций открытыми».