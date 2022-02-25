Лос-Анджелес, США, , 19:19 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) поделился, что ему удалось «выгнать» комика Пита Дэвидсона из Instagram. Об этом 25 февраля пишет BuzzFeed.

Канье Уэст NME

Как отмечает издание, Уэст обрадовался тому, что Дэвидсон удалил свой профиль в соцсети. Он также придумал прозвище комику — Скит. «Беги, Скит, из Instagram. Передай мамочке, что я поменял твоё имя навсегда», — высказался рэпер.

Ранее Пит Дэвидсон завёл профиль в Instagram. После чего поклонники Уэста начали писать негативные комментарии под постом комика, после чего он решил удалить страницу.

ИА REGNUM напоминает, что Канье Уэст находится в состоянии развода с моделью Ким Кардашьян. С ноября 2021 года она встречается с Питом Дэвидсоном.

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