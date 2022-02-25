25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 19:41 — REGNUM Пользователи социальных сетей раскритиковали Белый дом после слов заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, указавшего, что санкции, введенные против России, не повлияют на российский экспорт энергии.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наши санкции не спроектированы таким образом, чтобы нарушить текущий поток энергии из России в мир», — сказал Сингх на пресс-конференции 24 февраля.

Сингх добавил, что с помощью санкций США намерены снизить энергетический потенциал России в долгосрочной, но никак не в краткосрочной перспективе.

Данный комментарий был немедленно раскритикован пользователями Twitter, которые считают, что ограничение экспорта нефти из России является лучшим способом наказать страну за ее якобы военные действия.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден говорит, что вводит санкции — но не волнуйтесь, они не остановят вторжение и не помешают Путину вести бизнес. Как это можно назвать санкциями? Байден ПОМОГАЕТ Путину. Это возмутительно», — негодует manifoldwitnesscowboyup.

«Байден и остальные демократы помогают другим странам защищать свои границы, открывая наши. Они позволяют и помогают другим странам добывать и продавать нефть, но закрывают нашу!» — восклицает Mjm98.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Слабое лидерство Джо Байдена и его провальная политика нанесли непоправимый ущерб нашей стране и всему миру. Мы были в ужасе от Афганистана, а теперь вы видите фотографии с Украины. Никто не будет доверять Америке до конца его президентства», — предупреждает jsr56569.

«Это показывает нам и всему миру, насколько хрупкой может быть свобода. Один человек во власти, одна группа, обладающая властью, и одно движение с такими радикальными и неприемлемыми взглядами могут в очень короткий срок разрушить наш образ жизни. Видим ли мы сейчас необходимость защищать нашу драгоценную свободу? Или мы сидим сложа руки и наблюдаем за упадком нашего мира?» — спрашивает strickland.propane.

«Сколько в вашем доме вещей с надписью «Сделано в России»? Если вы похожи на меня, то у вас очень мало вещей, которые были сделаны в России. Экспорт энергоносителей — это экономический сектор России. Я полагаю, что Россия уже перевела свои ликвидные средства из банков других стран в электронном виде, так что это мало навредит России. Основной способ нанесения ущерба России — это закрытие возможностей экспорта энергии. Почему это такая сложная концепция?» — недоумевает lovemywife.

«Санкции не направлены на подрыв российского экспорта энергии? Но Байден точно нарушил экспорт американских энергоносителей. Байден на подхвате у России, как и у Китая?» — интересуется justactsplease.

«Байдену нужно оправдать закрытие трубопровода своей собственной страны. Сохранить лицо для него важнее, чем сделать то, что лучше для США», — отвечает bigbillaz.

«Байден, безусловно, ввел против России такие санкции, каких мир еще не видел. Просто никто не может понять, что они затрагивают и почему они будут иметь какое-либо влияние», — отмечает farmhand205.

«У России есть два источника дохода, которые имеют значение. Природный газ и нефть. Байден, очевидно, этого не знает», — пишет jackr1.

«Джо Байден увеличил импорт нефти из России в три раза. Большой парень «хочет получить свою долю», — уверен divideoverflow.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как сказал Трамп, Байден не может остановить поток российской нефти, потому что Европа и даже США теперь зависят от нее. 20% импортируемой нами нефти поступает из России, перекройте ее, и цены на газ вырастут. Мы не можем навредить России, не навредив и нам», — объясняет independentvoter808.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны России и собирается огласить дополнительные меры, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

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