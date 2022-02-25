Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Американский актёр Райан Рейнольд заявил о приближающихся новостях про фильм «Дэдпул 3». Соответствующую информацию опубликовал портал Plugged In 24 февраля.

Дэдпул Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США

По словам актёра, уже совсем скоро поклонники кинокомикса ознакомятся с новыми сведениями о фильме. Также известно, что картина появится в прокате не раньше 2023 года.

Напомним, что выход первого фильма «Дэдпул» состоялся в 2016 году. Вторая часть супергеройского боевика появилась на экранах в 2018 году.

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