Москва, 25 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Хотя повышение ключевой ставки Банка России имеет свои минусы, именно данный вариант развития событий представляется в настоящее время наиболее вероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала прогнозы о скором повышении ключевой ставки ЦБ РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Изменение ставки рефинансирования, или дисконтирования (той, которую в России называют ключевой ставкой) для воздействия на валютный курс — мера, широко применяемая центральными банками и носящая название дисконтной валютной политики, — сказала Белянчикова. — Именно резкое повышение ключевой ставки, как мы помним, остановило падение рубля осенью 2014 года, когда валютные интервенции не давали экономического эффекта, поскольку спекулянты скупали доллары (читай: валютные резервы ЦБ) за счет дешевых заемных средств, и изменить ситуацию стало возможным, только сделав это невыгодным».

Впрочем, как пояснила экономист, есть и иной способ. А именно введение валютных ограничений, то есть запрет на покупку банками и иными участниками рынка иностранной валюты.

«По такому пути пошел ЦБ в 1998 году, — сказала она. — Однако представляется всё же, что на сегодня экономические меры сработают лучше, чем запреты, тем более что нынешнее руководство Банка России уже опробовало их в не очень далеком прошлом. Конечно, повышение ключевой ставки имеет свои отрицательные стороны — дешевых кредитов не достанется не только спекулянтам, но и промышленным или сельскохозяйственным компаниям, которым отбить такие высокие проценты порой просто не под силу. Но именно данный вариант развития событий представляется наиболее вероятным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что темпы повышения ключевой ставки Банка России будут зависеть от скорости стабилизации финансового и валютного рынков.