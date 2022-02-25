Москва, , 19:13 — REGNUM Программа льготного кредитования должна быть продлена в регионах, где есть конкуренция среди застройщиков, там, где стимулирование спроса не приведет к росту цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал идею главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова (СРЗП) продлить программу льготной ипотеки на три года.

Ипотека Ooobober.ru

«Возможность улучшения жилищных условий, приобретение квартиры или своего дома — непреложная ценность для большинства жителей РФ, — сказал Цыганов. — В современной России ипотека стала одним из реально доступных способов решения жилищного вопроса самим человеком и сразу, без ожидания в двадцатилетней очереди. Поэтому поддержка ипотечных программ — это востребованная обществом задача для современного государства. При этом важно учесть уже накопившийся опыт реализации ипотечных программ в России, положительную практику ДОМ. РФ по развитию жилищной сферы, повысить адресность предоставления субсидий и по регионам, и по гражданам, которые могут претендовать на господдержку».

Как полагает Цыганов, программа льготного кредитования должна быть продлена в регионах, где есть конкуренция среди застройщиков, там, где стимулирование спроса не приведет к росту цен на недвижимость.

«Есть и регионы, где практически нет нового строительства, для них нужны особые условия и своя жилищная политика. Очевидно, что нужно поддержать семьи с детьми, сформировать отраслевые программы для определенных профессий и так далее. Ипотека на сегодня стала важной и востребованной частью социальной политики государства, и это должно учитываться при принятии решений», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в 2022 года в РФ стоит ждать «охлаждения» ипотечного сегмента.

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