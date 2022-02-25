Москва, , 19:11 — REGNUM Темпы повышения ключевой ставки Банка России будут зависеть от скорости стабилизации финансового и валютного рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал версию о том, что в скором времени ключевая ставка вырастет до 15%.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На данный момент оценить вероятность данного повышения затруднительно. Банк России, скорее всего, сначала будет анализировать эффективность уже действующих мер, направленных на поддержку банков и валютного рынка, а уже затем принимать решения по ключевой ставке, — сказал Сафонов. — На наш взгляд, есть вероятность, что ключевая ставка будет повышаться в плановом порядке (то есть на мартовском заседании Совета директоров Банка России) и на значительно меньшую величину. Это зависит от скорости стабилизации финансового и валютного рынка, а также эффективности уже принятых мер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время российская экономика нуждается не в повышении ключевой ставки, а в ее понижении.

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