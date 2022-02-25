Бишкек, , 19:08 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Киргизии выносит на общественное обсуждение проект постановления о введении запрета на вывоз ряда продовольственных товаров из Киргизии за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Предлагаемые ограничения на экспорт касаются пшеницы и меслина, пшеничной муки, растительного масла, семян подсолнечника, сахарного песка и куриных яиц.

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Предполагается, что мораторий будет действовать в течение полугода и поспособствует обеспечению продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольствие.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что предлагая приостановить вывоз основных продуктов питания из республики за пределы ЕАЭС, они учли продолжающуюся пандемию коронавируса, уменьшение площадей посевов сельхозкультур и рост цен на внутреннем продовольственном рынке на 60% — 70%.

«С введением запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ситуация на внутреннем продовольственном рынке в определенной степени стабилизируется», — полагают в Минсельхозе Киргизии.

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