Москва, , 19:09 — REGNUM Российская специальная военная операция — шаг к миру, необходимый для предотвращения более масштабного военного конфликта в Европе. Денацификация Украины необходима, заявил 25 февраля в своём обращении глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин «Мы вынуждены защищать себя и своих союзников самостоятельно. Россия не может допустить превращения Украины в уже занесённый над нами кинжал в руках Вашингтона».

По словам главы СВР, демилитаризация, денацификация, которые предадут Украине нейтральный статус, являются тем единственным путём, который сегодня возможен.

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Начатая накануне, 24 февраля, спецоперация России «в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный, более масштабный военный конфликт в Европе».

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