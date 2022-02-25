Варшава, , 19:05 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда призвал руководство западных стран поддержать Украину поставками ещё большего количества вооружения.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом он заявил 25 февраля в ходе внеочередного саммита стран «бухарестской девятки» в Варшаве.

«Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия», — цитирует его слова агентство RT.

Стоит отметить, что в это же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину все бросили и оставили одну, наблюдая за её судьбой издалека.

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