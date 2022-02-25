Варшава, 25 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда призвал руководство западных стран поддержать Украину поставками ещё большего количества вооружения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Об этом он заявил 25 февраля в ходе внеочередного саммита стран «бухарестской девятки» в Варшаве.

«Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия», — цитирует его слова агентство RT.

Стоит отметить, что в это же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину все бросили и оставили одну, наблюдая за её судьбой издалека.