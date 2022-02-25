Москва, , 18:56 — REGNUM Российские военные силы готовы обеспечить безопасность сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине. Об этом заявила на брифинге 25 февраля официальный представитель российского МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Российскими военнослужащими будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине», — сказала она.

Представитель МИД добавила, что данные о местах размещения сотрудников миссий международных организаций на Украине имеются в распоряжении российской стороны.