Тюмень, 25 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Тюменская область выиграла финал Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Знак премии Russian Travel Awards

Церемония вручения премий состоялась в Санкт-Петербурге 25 февраля. Регион победил в номинации «Территория термального туризма». Отмечается, что в Тюменской области находится более 20 термальных комплексов.

Всего в финал Russian Travel Awards вышли более 30 регионов страны. Список призёров формировался по итогам профессиональных конкурсов, рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые составлялись в течение всего 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, амбассадором тюменских термальных курортов в 2022 году стала звезда «Дома 2» Ольга Бузова.