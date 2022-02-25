Тюменская область отмечена туристической премией Russian Travel Awards
Тюмень, 25 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Тюменская область выиграла финал Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Церемония вручения премий состоялась в Санкт-Петербурге 25 февраля. Регион победил в номинации «Территория термального туризма». Отмечается, что в Тюменской области находится более 20 термальных комплексов.
Всего в финал Russian Travel Awards вышли более 30 регионов страны. Список призёров формировался по итогам профессиональных конкурсов, рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые составлялись в течение всего 2021 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, амбассадором тюменских термальных курортов в 2022 году стала звезда «Дома 2» Ольга Бузова.