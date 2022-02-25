Москва, , 18:54 — REGNUM В случае, если украинские власти не прервут своего молчания по переговорам, если президент этой страны Владимир Зеленский не завершит взятую паузу и не выйдет на переговоры в ближайшие часы, дальше с ним разговаривать смысла уже не будет.

Кремль

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Как заявил 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинская сторона, так просившая о переговорах с Москвой в связи с российское операцией в поддержку ДНР и ЛНР, взяла паузу, фактически уйдя со связи, когда Россия согласилась.

Напомним, просьбу начать переговоры с Россией высказал Зеленский на второй день спецоперации РФ. Белоруссия предложила свою площадку, Россия — свою делегацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время паузы по переговорам Украина выставляет РЗСО в крупных городах