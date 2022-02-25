Вашингтон, 25 февраля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Американский режиссёр Квентин Тарантино собирается снять продолжение сериала «Правосудие». Информацию об этом передаёт портал KinoNews 25 февраля.

Georges Biard Квентин Тарантино

В настоящее время режиссёр ведёт переговоры на тему своего участия в качестве постановщика будущего проекта. Примечательно, что ранее Тарантино заявлял о желании прекратить профессиональную деятельность после выпуска 10 авторских фильмов.

Напомним, что сериал «Правосудие» выходил на канале FX с 2010 по 2015 год. Главную роль в проекте исполнил Тимоти Олифант.