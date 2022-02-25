Нижний Новгород, 25 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против двух местных адвокатов, пытавшихся подкупить должностное лицо, чтобы смягчить наказание своему подзащитному. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следствием и судом установлено, что летом 2021 года подсудимые предложили супруге местного жителя, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, выступить в качестве посредников при передаче взятки в размере 4 млн рублей за изменение обвинения в сторону смягчения и заключения досудебного соглашения.

Также в ходе следствия установлен факт использования бывшим заместителем адвокатской конторы для свидания с обвиняемым в следственном изоляторе ордера адвоката, содержащего подложные сведения о заключенном соглашении.

В итоге суд признал подсудимых виновными по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве» Уголовного кодекса и приговорил одного из них к году и восьми месяцам лишения свободы, а второго — к году и десяти месяцам тюремного заключения.

Также их приговорили к выплате штрафа в пользу государства, для обеспечения чего наложен арест на имущество обоих коррумпированных адвокатов на общую сумму более 7 млн рублей.