Нижегородские адвокаты отправятся в тюрьму за взятку в 4 млн рублей
Нижний Новгород, 25 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против двух местных адвокатов, пытавшихся подкупить должностное лицо, чтобы смягчить наказание своему подзащитному. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Следствием и судом установлено, что летом 2021 года подсудимые предложили супруге местного жителя, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, выступить в качестве посредников при передаче взятки в размере 4 млн рублей за изменение обвинения в сторону смягчения и заключения досудебного соглашения.
Также в ходе следствия установлен факт использования бывшим заместителем адвокатской конторы для свидания с обвиняемым в следственном изоляторе ордера адвоката, содержащего подложные сведения о заключенном соглашении.
В итоге суд признал подсудимых виновными по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве» Уголовного кодекса и приговорил одного из них к году и восьми месяцам лишения свободы, а второго — к году и десяти месяцам тюремного заключения.
Также их приговорили к выплате штрафа в пользу государства, для обеспечения чего наложен арест на имущество обоих коррумпированных адвокатов на общую сумму более 7 млн рублей.