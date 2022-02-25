Москва, 25 февраля 2022, 18:45 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит ФАС разобраться с завышением цен на бытовую технику.
«Направил письмо в ФАС России, чтобы приняли меры в соответствии с действующим законодательством», — отметил Нилов в телеграм-канале.
Цены на электронику и бытовую технику резко пошли в рост, где-то на 10%, а где-то уже на все 30%.
«Кроме как противозаконным цинизмом такие действия ритейлеров назвать нельзя», — констатировал депутат Госдумы.
Он убежден, что цинизм и подогретый искусственно дефицит в такое время совершенно недопустимы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупный ретейлер бытовой техники и электроники DNS взвинтил цены на 30% на фоне роста спроса.
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