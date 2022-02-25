Вашингтон, 25 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Премьеру трейлера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» перенесли. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

Цитата из к/ф «Фантастические твари Преступления Грин-де-Вальда». реж Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания, США Порпентина Голдштейн и Ньют Саламандер

https://twitter.com/FantasticBeasts/status/1470409034419245056

«Долгожданный трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» сегодня не будет показан», — говорится в сообщении. Новая дата премьеры и причина её переноса пока неизвестны.

Ранее о переносе релиза трейлера сообщил ряд американских СМИ. В том числе речь шла и о возможном изменении даты выхода самого фильма.