Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Одной из участниц прошедшей 24 февраля в Екатеринбурге незаконной акции протеста стала женщина, ранее судимая за кражу. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

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Также ранее она уже попадалась на противозаконных акциях. Суд оштрафовал её на 250 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в отделы полиции 24 февраля были доставлены 52 участника незаконной акции.