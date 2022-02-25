Москва, , 18:39 — REGNUM У властей Российской Федерации есть соображения, каким образом минимизировать влияние санкций на российскую экономику, заявил 25 февраля глава правительства России Михаил Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе в рамках достижения национальных целей развития», — сказал председатель правительства.

Он отметил, что резкие политические заявления быстрее всего вызывают реакцию финансового рынка.

«Сейчас важно внимательно следить за ситуацией на этом рынке, чтобы профильные частные и государственные институты продолжали работать в прежнем темпе и предоставляли нашим гражданам и организациям все необходимые в этой сфере услуги», — добавил Мишустин.

«Правительство и Банк России находятся в тесном взаимодействии и будут оказывать любую необходимую поддержку, в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции», — пояснил он.

Кроме того, Мишустин сообщил о разработке мер поддержки работы системообразующих организаций РФ, а также отметил активный ход процесса импортозамещения.

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