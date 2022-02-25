Нижний Новгород, 25 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области вводят режим повышенной готовности в связи с прибытием большого количества беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Действие режима касается деятельности местных органов государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые занимаются проведением мероприятий по приему и размещению граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

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Руководству нижегородских муниципалитетов поручили организовать работу пунктов временного размещения беженцев и обеспечить все виды их жизнедеятельности.

В правительстве Нижегородской области отмечают, что введение режима повышенной готовности из-за беженцев не отменяет указ о режиме повышенной готовности, принятый ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 22 февраля 2022 года в Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Планируется, что в Нижегородской области разместят около двух тысяч человек, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

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