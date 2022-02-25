Екатеринбург, , 18:38 — REGNUM В Екатеринбурге 24 февраля в отделы полиции были доставлены 52 участника незаконной акции протеста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция

Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, всего в мероприятии участвовали порядка 100 человек. Среди доставленных несовершеннолетних не было. В отношении задержанных сотрудники составили 53 административных протокола.

Юноша 2001 года рождения арестован на 25 суток. По данным полиции, в соцсетях он призывал к участию в незаконной акции.

Полковник Горелых призвал население не повторять чужих ошибок и не участвовать в провокационных мероприятиях, а взрослым — предупредить детей о недопустимости нахождения на таких незаконных акциях. Журналистам же нужно иметь с собой редакционное удостоверение, соответствующий бейдж и специализированный жилет.