Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявил о переносе ближайших концертов из-за военной операции на Украине. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 25 февраля.

Okras Рэпер Элджей

Так, переноса коснулись выступления музыканта в Екатеринбурге (25 февраля 2022 года) и Челябинске (26 февраля 2022 года). Информация о проведении остальных шоу рэпера на текущий момент отсутствует.

Напомним, что Элджей начал музыкальную карьеру в 2013 году. В настоящее время дискография исполнителя насчитывает четыре студийных альбома.