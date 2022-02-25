Берлин, , 23:29 — REGNUM Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о необходимости увеличения бюджета бундесвера в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает 25 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Кристиан Линднер Huffingtonpost.de

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Мы должны исходить из того факта, что наши вооруженные силы изнашивались в течение многих-многих лет», — заявил председатель СвДП. По его словам, немецкие политики должны усвоить, что защита союзников также является политическим приоритетом.

Линднер напомнил, что в соответствии с планами прежнего правительства финансирование бундесвера в ближайшие годы должно было сократиться. «Снижение расходов на оборону больше нецелесообразно. Ещё до сегодняшнего дня было ясно, что средства для бундесвера должны быть увеличены», — отметил он.

С точки зрения вице-канцлера Роберта Хабека, правительству страны необходимо больше инвестировать в оперативные возможности бундесвера. «Германия теперь почти является соседом агрессивно воюющей страны», — заявил «зелёный» политик в программе ZDF.

В дальнейшем выступлении федеральный министр экономики подчеркнул, что Германии необходимо позаботиться, чтобы у неё была «полностью боеспособная и мощная армия».