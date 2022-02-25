Нижний Новгород, 25 февраля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Беженцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Нижегородскую область, получат бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщили нижегородские СМИ 24 февраля.

https://pixabay.com Юридическая помощь

Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области». Теперь региональное Государственное юридическое бюро позволят подключить к правовому сопровождению эвакуированных граждан.

«Юристы организации смогут консультировать беженцев устно и письменно, а также представлять их интересы в суде, например, в связи с получением статуса вынужденного переселенца, предоставления временного убежища, трудоустройства», — сообщил портал «В городе N».

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