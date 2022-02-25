Берлин, , 23:19 — REGNUM В Германии партии СДПГ, СвДП и «Зеленые» договорились об учреждении специальный должности по борьбе с расизмом. Об этом сообщает 25 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Германия

Уполномоченным по борьбе с расизмом назначены 31-летняя Рим Алабали-Радован, которая уже являлась федеральным представителем власти и отвечала за вопросы, связанные с миграцией и беженцами.

Алабали-Радован родилась в Москве, а в 1996 году переехала в Германию с семьей. Изучала политологию и в 2020 году стала представителем по вопросам интеграции федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. На федеральных выборах в 2021 году она вошла в парламент с прямым мандатом.

На новом посту Алабали-Радован хочет разработать «стратегию разнообразия» для федеральной администрации. «Её цель состоит в том, чтобы многообразие нашего общества также отражалось в федеральных министерствах и федеральных органах власти», — пояснил представитель СДПГ.

Уполномоченный также будет координировать меры федерального правительства по борьбе с расизмом, которые распространяются на несколько департаментов, и должна будет представить «национальный план действий против расизма».