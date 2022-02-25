Москва, , 18:31 — REGNUM Всего в четырёх субъектах Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%. Об этом 25 февраля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заместитель председателя правительства РФ отметила, что по состоянию на 25 февраля в России вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла — 83 383 452 раз.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%. В четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,2%, уменьшение за неделю на 0,7%), Мурманская область (81,8%, уменьшение на 1%), Карелия (81,2%, уменьшение за неделю на 2,6%), Севастополь (81,2%, уменьшение за неделю на 1,7%)», — приведены слова Голиковой на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.

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