Берлин, , 21:04 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц вновь осудил военную операцию России на Украине, заявив, что Москва заплатит за свои действия «высокую цену», сообщает 25 февраля немецкое издание Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Мы являемся свидетелями начала войны, какой не видели в Европе более 75 лет. Ситуация очень серьезная. Действия России — это нападение на независимую суверенную страну. Ничто и никто не может это оправдать. Это попытка насильственно перенести границы внутри Европы, может быть, стереть целую страну с карты мира», — заявил он в телевизионном выступлении.

Олаф Шольц также обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом отменить «незаконное признание Донецкой и Луганской областей».