Берлин, , 23:13 — REGNUM Окружной суд Кёльна приговорил католического священника к 12 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над детьми. Он был признан виновным в растлении малолетних девочек. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 25 февраля.

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Суд признал 70-летнего мужчину, который работал пастором в Гуммерсбахе, Вуппертале и Цюльпихе, виновным в сексуальных домогательствах по 118 эпизодам в отношении девяти девочек. Установлено, что он также многократно оскорблял молодого человека и совершил в отношении него несколько сексуальных посягательств.

Помимо тюремного срока, суд обязал пастора выплатить компенсацию трем соистцам в размере 5 000, 10 000 и 35 000 евро.