Берлин, , 20:59 — REGNUM Федеральное правительство Германии готовится к принятию на своей территории граждан Украины, которые пытаются покинуть страну. Об этом сообщает 25 февраля Spiegel.

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Издание отмечает, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине из страны могут побежать сотни тысяч, а возможно, и миллионы человек. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину уже покинули порядка 100 тысяч человек.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) на текущей неделе заявила в Вене: «Мы очень бдительны и готовы ко всем возможным сценариям. Мы готовимся прежде всего к поддержке соседних стран. Это первый сценарий».

Позднее она отметила: «В настоящее время мы не наблюдаем каких-либо серьезных перемещений беженцев в соседние страны или в Германию. Мы окажем массовую поддержку пострадавшим странам, особенно нашему соседу Польше».