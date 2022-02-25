Берлин, , 21:32 — REGNUM Власти Швейцарии экстрадировали немецкого юриста, разыскиваемого Германией в связи с причастностью к организации масштабной схемы налогового мошенничества, известной под названием Cum-Ex. Тщательно продуманная афера обошлась казначейству в 55 миллиардов евро. Об этом сообщает 25 февраля немецкое издание Spiegel.

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71-летний Ханно Бергер был передан сотрудникам немецкой полиции в городе Констанц на юге Германии, сообщили прокуроры, базирующиеся во Франкфурте.

Экстрадиции Бергера добивались немецкие земли Гессен и Северный Рейн-Вестфалия. Ожидается, что в ближайшее время он предстанет перед окружным судом в Висбадене, столице Гессена, для вынесения постановления о дальнейшей мере пресечения.

Бергера обвиняют в том, что он был одним из главных организаторов многомиллиардной схемы налогового мошенничества, которая действовала с 2005 по 2012 год.

Несмотря на то, что высший суд Германии наложил штрафы на миллионы долларов на некоторых лиц, причастных к этому делу, маловероятно, что причинённый аферой ущерб будет компенсирован.