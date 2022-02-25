Москва, , 18:23 — REGNUM Украинская армия должна взять власть в свои руки. Об этом 25 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ещё раз обращаюсь к военнослужащим Вооружённых сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцем использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киева и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил Путин.