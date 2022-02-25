Берлин, 25 февраля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Поскольку миллионы немцев месяцами оставались дома из-за пандемии COVID-19, дороги страны стали намного безопаснее, велосипедисты смогли насладиться более тихими улицами. Об этом пишет 25 февраля немецкое издание Tagesschau.

(сс) nick_photoarchive Автомобильное движение в Берлине

Согласно отчету, опубликованному Федеральным статистическим управлением Германии, за 2021 год в стране жертвами ДТП стали 2569 человек, что на 6% меньше, чем в 2020 году, и на 16% меньше показателя 2019 года. Это также стало самым низким показателем с момента начала ведения статистики более 60 лет назад.

Отмечается, что на немецких дорогах и автомагистралях находилось меньше транспортных средств, поскольку миллионы людей оставались дома из-за пандемии.

Минувший год также оказался особенно безопасным для велосипедистов, число смертей которых в результате дорожно-транспортных происшествий снизилось на 18%. Уровень смертности снизился также среди пешеходов и водителей электронных индивидуальных средств передвижения.