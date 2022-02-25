Москва, 25 февраля 2022, 18:22 — REGNUM Как типичные террористы действуют сейчас на Украине бандеровцы и неонацсты, против которых Россия проводит специальную военную операцию, заявил 25 февраля российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ.
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По словам президента России, «бандеровцы и неонацисты выставляют тяжёлые вооружения, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков».
Российский президент добавил, что известно достоверно: так украинская сторона действует «по рекомендации иностранных консультантов — прежде всего, американских советников».
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