Москва, , 18:13 — REGNUM На Украине большинство боестолкновений происходит между российской армией и с националистическими формированиями. Об этом 25 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями Вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями. Которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик», — заявил Путин.