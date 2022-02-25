Москва, 25 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на угрозы расправы, которые она получает из-за своего молчания по поводу конфликта России и Украины. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта 25 февраля.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

«Весь инста мир превратился в политологов… В такие моменты для тех, кто не из мира политики, лучше не лезть со своим экспертным мнением», — считает Бородина. «Я молчу. Я могу это обсудить с близкими. Я могу молиться и переживать. Но от моих хайповых чёрных картинок в инста никому легче не станет», — объясняет она.

Ранее о своём отношении к военной спецоперации России высказался ряд представителей шоу-бизнеса. Среди них оказался Валерий Меладзе, Иван Ургант, Николай Басков и многие другие.