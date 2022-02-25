Архангельск, , 18:05 — REGNUM Решению президента России о проведении военной операции предшествовали восемь лет убийств мирных жителей Донбасса, напомнил в соцсетях депутат Госдумы Александр Спиридонов («Единая Россия»).

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Ежедневно мирные жители гибли от рук украинских военных и нацбатов. И где были все мировые СМИ? Где были прозападные либералы со своими хэштегами о мире? — написал Спиридонов. — Политика захвативших власть в Украине националистов стала радикальной в отношении России. Они стали марионетками в руках Запада. НАТО продолжило расширение на восток, были завезены тысячи тонн оружия в Украину, появилась реальная угроза установки ракет с временем полета менее 5 минут. А на днях, Зеленский заявил о том, что хочет получить ядерное оружие».

Депутат также отметил, что санкции не помогут Западу обернуть ситуацию в свою пользу.

«Запад уже ввел санкции против неугодной ей России, ввели санкции против банков, против Объединенной судостроительной корпорации, против Авиастроительной корпорации и Ростеха, против 361 депутата Государственной Думы. Я не боюсь санкций, так же как и мои коллеги. Мы все с нетерпением ждем успешного завершения спецоперации», — написал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель архангельского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ— ЗА ПРАВДУ» Ирина Чиркова заявила, что бравирование ядерным подарком от Украины стало последней каплей для России.