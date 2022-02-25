Москва, , 18:04 — REGNUM Основные боестолкновения на Украине сейчас идут с националистическими формированиями, заявил 25 февраля российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

По словам главы государства, не с регулярными украинскими войсками в ходе спецоперации, начатой 24 февраля, а с «националистическими формированиями», идут боестолкновения.

Именно эти формирования «несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик», подчеркнул Путин.

Владимир Путин «Кроме того, националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, не только подстраховывают их и оказывают вооружённое сопротивление, но по сути играют роль заградотрядов».

Читайте ранее в этом сюжете: Басурин: Украина ради провокаций обстреливает собственные города