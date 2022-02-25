Кострома, 25 февраля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Костромской области со 2 марта отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наталья Диева Проверка кода

С этой даты QR-коды не потребуются для посещения торговых и спортивных центров, бань, салонов красоты, парикмахерских, клубов. Пройти в рестораны и кафе без свидетельства можно будет с 6 до 17 часов в будние дни. В вечернее время и выходные дни ограничение сохраняется.

Также в регионе перестанет действовать самоизоляция для непривитых пенсионеров. В кружках и ссузах возобновят очные теоретические занятия. Вместе с тем до 1 апреля продлено правило по предъявлению QR-кодов в учреждениях культуры и гостиницах. До этой же даты будет действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий.