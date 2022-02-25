Киев, , 18:00 — REGNUM Украинский блогер Ивангай (Иван Рудской) записал видеообращение к своим российским подписчикам. Его ролик попал в тренды русскоязычные тренды YouTube 25 февраля.

Блогер Ивангай (сс) Okras

На видео Ивангай рассуждает на тему спецоперации России и призывает зрителей «выходить на митинги против войны». «Хватит быть терпилами. Пока ты боишься, что в тебя прилетит дубинка, я боюсь, что в мой дом и дом моих близких прилетит ракета», — говорит он.

«И поверьте, нет ничего страшнее человека, защищающего свою любимую, мать и детей», — заключил блогер. Многие пользователи упрекнули Ивангая в бездействии и предложили ему самому выйти на защиту его родины. Некоторые зрители также признались, что разочарованы в блогере.

«Нет ничего страшнее человека, защищающего свою мать и близких. Слава Украине» — сказал человек сидящий на кресле», — отметил cool parrot.

«Вот ты умный, конечно… Легко рассуждать, сидя на кресле, чел», — пишет Aleksa.

«Вань, тогда автомат в руки и бегом защищать границу, одно дело поддерживать мир, другое подстрекать к агрессии, за свои слова надо отвечать», — считает пользователь с ником «Панда».

"Ты знаешь, когда я был ребёнком, я считал тебя крутым», — признался Билин Фeгающий.

Ранее относительно военных действий на Украине высказались несколько блогеров. Среди них Данила Поперечный, Wylsacom и другие.

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