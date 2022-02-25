Украинского блогера Ивангая осудили в Сети за бездействие
Киев, 25 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Украинский блогер Ивангай (Иван Рудской) записал видеообращение к своим российским подписчикам. Его ролик попал в тренды русскоязычные тренды YouTube 25 февраля.
На видео Ивангай рассуждает на тему спецоперации России. Он призывает зрителей не быть «терпилами».
"И поверьте, нет ничего страшнее человека, защищающего свою любимую, мать и детей», — заключил блогер. Многие пользователи упрекнули Ивангая в бездействии и предложили ему самому выйти на защиту его родины. Некоторые зрители также признались, что разочарованы в блогере.
«Нет ничего страшнее человека, защищающего свою мать и близких» — сказал человек сидящий на кресле», — отметил cool parrot.
«Вот ты умный, конечно… Легко рассуждать, сидя на кресле, чел», — пишет Aleksa.
«Вань, тогда автомат в руки и бегом защищать границу, одно дело поддерживать мир, другое подстрекать к агрессии, за свои слова надо отвечать», — считает пользователь с ником «Панда».
"Ты знаешь, когда я был ребёнком, я считал тебя крутым», — признался Билин Фeгающий.
Ранее относительно боевых действий на Украине высказались несколько блогеров. Среди них Данила Поперечный, Wylsacom и другие.