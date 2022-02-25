Киев, 25 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Украинский блогер Ивангай (Иван Рудской) записал видеообращение к своим российским подписчикам. Его ролик попал в тренды русскоязычные тренды YouTube 25 февраля.

(сс) Okras Блогер Ивангай

На видео Ивангай рассуждает на тему спецоперации России. Он призывает зрителей не быть «терпилами».

"И поверьте, нет ничего страшнее человека, защищающего свою любимую, мать и детей», — заключил блогер. Многие пользователи упрекнули Ивангая в бездействии и предложили ему самому выйти на защиту его родины. Некоторые зрители также признались, что разочарованы в блогере.

«Нет ничего страшнее человека, защищающего свою мать и близких» — сказал человек сидящий на кресле», — отметил cool parrot.

«Вот ты умный, конечно… Легко рассуждать, сидя на кресле, чел», — пишет Aleksa.

«Вань, тогда автомат в руки и бегом защищать границу, одно дело поддерживать мир, другое подстрекать к агрессии, за свои слова надо отвечать», — считает пользователь с ником «Панда».

"Ты знаешь, когда я был ребёнком, я считал тебя крутым», — признался Билин Фeгающий.

Ранее относительно боевых действий на Украине высказались несколько блогеров. Среди них Данила Поперечный, Wylsacom и другие.