Москва, , 17:59 — REGNUM Заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о низкой эффективности Вооруженных сил РФ, показанной ими в ходе операции на Украине не только непрофессиональны, но и являются попыткой оправдаться за потраченные сотни миллионов фунтов стерлингов, заявил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Амфипод Hirondellea gigas, обитающий на глубине 10 900 м Daiju Azuma

Речь идёт о выступлении Уоллеса в эфире телеканала Sky News, в ходе которого он заявил, что за первые сутки военной операции Россия не достигла ни одной из поставленных целей, при этом якобы потеряв не менее 450 человек.

Конашенков отметил, что с профессиональной точки зрения оценки Уоллеса «не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне». При этом он порекомендовал британскому министру ознакомиться с информацией британских спецслужб и военной разведки.

«Де-факто это попытка оправдания Бена Уоллеса перед избирателями консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ «по натовским стандартам» и оснащение британским вооружением», — пояснил Конашенков.

Напомним, российская военная операция началась утром 24 февраля. За сутки было выведено из строя 118 стратегически важных украинских военных объектов, взята под полный контроль Чернобыльская АЭС, Киев отрезан от западной части Украины, а система ПВО страны фактически перестала существовать.

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