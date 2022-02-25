Вена, , 18:25 — REGNUM Самым крупным в истории назвал новый пакет антироссийских санкций австрийский канцлер Карл Нехаммер 25 февраля в беседе с журналистами по итогам заседания совета безопасности Австрии.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

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Комментируя начатую Россией накануне, 24 февраля, специальную военную операцию в помощь республикам Донбасса, Нехаммер заявил, что Брюссель ввёл против РФ «крупнейший пакет санкций». Эти санкции сильно затронут экономику России, но они также отразятся и на европейцах.

Австрийский лидер уточнил, что санкции касаются авиационной, транспортной, космической промышленности России, судостроения. Также санкции подразумевают «запрет на передачу технических ноу-хау».

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