Симферополь, , 17:49 — REGNUM Часть коронавирусных ограничений снимают в Республике Крым, сообщил 25 февраля в соцсетях глава региона Сергей Аксёнов.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Будет отменена система QR-кодов для посещения торговых центров. С этой же даты отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы», — уточнил Аксёнов.

Также принято решение возобновить с 11 марта оказание плановой амбулаторной помощи, диспансеризации, проведения профессиональных осмотров.

Глава региона поручил внести соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в больницы региона попали 115 пациентов с ковидом.