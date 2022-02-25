Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Бизнесменам необходимо укреплять кибербезопасность и цифровую защищенность бизнеса, технологических процессов и производственных объектов. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время годового собрания регионального Союза промышленников и предпринимателей.

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Глава региона подчеркнул принципиальное значение этих мер, сообщает региональный департамент информполитики.

Как сообщало ИА REGNUM, собрание прошло 25 февраля. Также на нём Куйвашев призвал предпринимателей развивать импортозамещение.