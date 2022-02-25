Архангельск, , 17:46 — REGNUM Бравирование «ядерным подарком» со стороны Украины стало последней каплей для России, заявила в соцсетях руководитель архангельского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ— ЗАПРАВДУ», экс-депутат Госдумы РФ Ирина Чиркова.

НАТО (сс) NATO. Royal Navy LPhot Paul Hall

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«Все восемь лет с нами вели войну во всех ее проявлениях — в том числе экономическую, информационную, психологическую, санкционированные Западом. Украинский режим принимал эшелоны американского оружия и размещал его под нашими окнами. Бравирование «ядерным подарком» стало последней каплей. Даже неоднозначная Турция признала: Россия вчера остановила НАТО. И это не мы начали — это США давно открыли фронт против России на территории Украины […] Экстремистов, нацистов, террористов, накаченных американским оружием и антирусской риторикой, пришло время остановить. Это тяжелейшее, но неизбежное и жизненно важное решение. Многого, очень многого в этой ситуации мы с вами, простые граждане, не знаем, но мне хочется верить в разумность и соразмерность действий России по выдавливанию гнойного неонацистского прыща на теле русскоязычного мира, если хотите — всей славянской цивилизации…», — написала Чиркова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Архангельска заявил, что медлить с проведением военной операции было нельзя.