Тюмень, 25 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Тюменской области грузовой поезд травмировал идущего по перону мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте

Поезд

Установлено, что ночью 24 февраля на станции Войновка Свердловской железной дороги 29-летний житель посёлка Боровский Тюменской области шёл вдоль железнодорожного полотна по остановочной платформе, но находился в габарите поезда. Машинист грузового состава подавал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения с мужчиной избежать не удалось.

Тюменца госпитализировали с травмами различной тяжести. Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Оренбургской области загорелся грузовой вагон. Пострадал один человек.