Висконсин, США, 25 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 3 марта отправится в штат Висконсин, сообщает Reuters.

No 10 Downing Street Супруги Байден

Во время визита Байден намерен обсудить возможность расширения профсоюзов. Он также планирует рассказать о недавно подписанном законе об инфраструктуре, который предполагает восстановление дорог и мостов в Соединённых Штатах, говорится в заявлении Белого дома.

Сообщается, что в поездке к президенту присоединится первая леди Джилл Байден.